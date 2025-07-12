شكرا لقرائتكم خبر عن تخرج الدفعة الثالثة للأكاديمية الوطنية من برنامج "المرأة تقود" فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب فعاليات البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بمحافظة البحيرة، ضمن الدفعة الثالثة من البرنامج الذي يُنفذ بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، وتحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة".

ويأتي ذلك في إطار جهود الأكاديمية المستمرة لتمكين المرأة المصرية داخل المحافظات، وبناء كوادر نسائية قادرة على الإسهام بفعالية في تطوير مجتمعاتهن ودعم مسيرة التنمية على المستويين المحلي والوطني.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل المشاركات من خلال تدريب متكامل يشمل المهارات القيادية والإدارية ومهارات التواصل، إلى جانب التعريف بآليات العمل العام، بما يعزز قدرة المرأة على القيام بأدوار قيادية مؤثرة في مختلف المجالات.

برنامج المراة تقود فى المحافظات المصرية

جانب من البرنامج