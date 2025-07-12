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تخرج الدفعة الثالثة للأكاديمية الوطنية من برنامج "المرأة تقود" فى البحيرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إيمان علي

السبت، 12 يوليو 2025 04:03 م

اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب فعاليات البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بمحافظة البحيرة، ضمن الدفعة الثالثة من البرنامج الذي يُنفذ بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، وتحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة".

ويأتي ذلك في إطار جهود الأكاديمية المستمرة لتمكين المرأة المصرية داخل المحافظات، وبناء كوادر نسائية قادرة على الإسهام بفعالية في تطوير مجتمعاتهن ودعم مسيرة التنمية على المستويين المحلي والوطني.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل المشاركات من خلال تدريب متكامل يشمل المهارات القيادية والإدارية ومهارات التواصل، إلى جانب التعريف بآليات العمل العام، بما يعزز قدرة المرأة على القيام بأدوار قيادية مؤثرة في مختلف المجالات.

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برنامج المراة تقود فى المحافظات المصرية

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جانب من البرنامج

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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