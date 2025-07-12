شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية: اجتماع الأحزاب لوضع الخطة النهائية للتنسيق بين المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب سليمان وهدان، أمين لجنة الشئون البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إن الاجتماع التشاوري الثالث لتحالف الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، بمقر حزب الجبهة الوطنية، يأتي في إطار التنسيق للقائمة الوطنية، ووضع الخطة النهائية للتنسيق ما بين المرشحين فى القائمة بكافة المحافظات، وكيفية تقديم الدعم وتوجيه النصائح وتوجيه الدعاية وتوجيه الخطاب السياسي والانتخابي للقائمة.

وأضاف "وهدان" في تصريحه لـ ”الخليج 365” أنه سيتم تشكيل فريق من الأحزاب للمشاركة في المؤتمرات الانتخابية للأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر فى المحافظات.

تجدر الإشارة إلى أنه يعقد مساء غدا الأحد اللقاء التشاوري الثالث لتحالف الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمقر حزب الجبهة الوطنية.