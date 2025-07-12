شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب العدل يعقد اجتماعا تنظيميا لمرشحيه لمجلس الشيوخ بعد غلق باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر

عقد حزب العدل، مساء الجمعة 11 يوليو 2025 اجتماعًا موسعًا لمرشحيه لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمقر الحزب بالتجمع الخامس، برئاسة النائب عبد المنعم إمام، وعدد من قيادات الحزب وأعضائه، وبحضور جميع مرشحي الحزب في القائمة الوطنية والمقاعد الفردية.

جاء اللقاء بعد يوم واحد من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات غلق باب الترشح رسميًا يوم الخميس 10 يوليو، حيث كان مرشحو الحزب قد أتموا تقديم أوراق ترشحهم بنجاح، وقد دفع حزب العدل بـ20 مرشحًا على المقاعد الفردية، بالإضافة إلى حصوله على 4 مقاعد ضمن القائمة الوطنية.

وانطلقت فعاليات الاجتماع بكلمة لرئيس الحزب عبد المنعم إمام، الذي استعرض الرسائل السياسية العامة للحزب وتوجهاته خلال المرحلة المقبلة، والبرنامج الانتخابي للحزب.

وتضمن الاجتماع جلسة نقاش مفتوح بعنوان “صوت المرشحين”، تحدث خلالها كل مرشح عن رؤيته وتحديات دائرته الانتخابية، كما تم تبادل الخبرات وتسجيل النقاط المشتركة التي يمكن أن تُدرج في الخطاب المركزي للحزب.

كما خصصت جلسة لتعزيز التعارف والتقارب الشخصي بين المرشحين، تخللها حفل عشاء ، أعقبه ورشة عمل بعنوان “خارطة الطريق للحملة”، تم خلالها استعراض خطة الحملة المركزية، وتوزيع المهام، واستعراض الأدوات والدعم اللوجستي والإعلامي، وحشد الناخبين المؤيدين للحزب والعمل على التأكد من التصويت لمرشحي الحزب، إلى جانب تدريبات على الرسائل الانتخابية والمحتوى الإعلامي.

واختُتم اليوم بالجلسة الختامية التي شملت تلخيصًا لأبرز المخرجات، وفتح باب النقاش مع رئيس الحزب، والإعلان الرسمي عن انطلاق حملة حزب العدل لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.