شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الناصرى: مصر عصية على المخربين بشعبها الواعى وجيشها وشرطتها والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، أنه يتابع ببالغ القلق ما تشهده الساحة من محاولات مشبوهة تستهدف النيل من استقرار الوطن، وإشاعة الفوضى عبر أبواق مغرضة تتربص بمصر وشعبها.

وأكد الحزب رفضه القاطع لأي دعوات هدامة أو محاولات لتزييف وعي المصريين، فإنه يشدد على أن مصر ستظل عصية على كل من يحاول المساس بأمنها أو زعزعة استقرارها، مستندة إلى وعي شعبها المتجذر، وإرادته الحرة، ووقوفه خلف مؤسساته الوطنية وفي مقدمتها القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية.

وقال فى بيان له، إنه لقد أثبت التاريخ مرارًا أن الشعب المصري يملك من الوعي ما يجعله يفرز الحق من الباطل، ويحبط كل المخططات التي تستهدف أمنه وهويته. وأن جيش مصر وشرطتها، هما صمام الأمان، ومصدر الثقة في حماية مقدرات الوطن والتصدي لكل يد آثمة تمتد بالخراب.

ودعا الحزب كل القوى الوطنية إلى الوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية، ودعم مؤسساتها في مواجهة هذه التحديات، والتأكيد على أن الاختلاف لا يكون أبدًا على حساب الوطن، ولا يجوز تحت أي شعار المساس بأمن مصر واستقرارها.