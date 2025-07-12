شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية x أسبوع.. مشاركات فاعلة ونقاشات برلمانية هادفة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عددًا من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي، حيث شاركت شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة في الدكتور هيثم الشيخ، مقرر اللجنة التنسيقية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في اجتماعين تنسيقيين خلال الأسبوع الماضي ضمن الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث ناقشت مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في "القائمة الوطنية من أجل مصر" سُبل إعداد قائمة تعكس التنوع السياسي وتضمن تمثيلاً واسعاً للشباب، بما يدعم التعددية ويعزز المشهد الديمقراطي في مصر، مؤكدة أهمية العمل المشترك من أجل الصالح العام، وداعية جميع فئات الشعب للمشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

ومن ناحية أخرى، وصف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته بالجلسة العامة الأسبوع الماضي، الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس بالكارثة، مؤكدًا أن الحادث تسبب في تعطيل كامل لمصر وكشف ضعف الحوكمة وغياب خطط التحول الرقمي، منتقدًا بيان وزارة الاتصالات ووصفه بالمهترئ وغير الدقيق، وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق من البرلمان ومحاسبة المسؤولين عن ما أسماه "المهزلة التقنية"، مع ضرورة وضع حلول عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.

وخلال ختام دور الانعقاد الخامس، وجّه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن التاريخ سيتوقف عند جهوده وإخلاصه في خدمة الوطن خلال مرحلة عصيبة، مشيدًا بدعمه الكبير للشباب والمرأة، كما قدّم التحية للقوات المسلحة والشرطة لدورهما في حماية الوطن، وخص بالشكر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه منح النواب فرصة للتعلم واكتساب الخبرات.

كما وجه درويش تحية تقدير للمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، واصفًا إياه بأنه قامة نتعلم منها، وأشاد بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لما تتميز به من تنوع وتحمل حقيقي للمسؤولية، مؤكدًا أن نواب التنسيقية يمثلون "أغلبية التأثير" رغم محدودية العدد، واختتم كلمته بتوجيه تحية باسم التنسيقية إلى الشعب المصري، تقديرًا لثقته وصبره في مسيرة الوطن.

وفي سياق متصل، وجهت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، الشكر للرئيس السيسي على ثقته في تمكين الشباب والمرأة، مؤكدة أنهم أدوا دورهم النيابي باجتهاد والتزام دفاعًا عن الوطن، مشيرة إلى أن تلك الثقة كانت دافعًا للاستمرار في ممارسة السياسة بمفهوم جديد طوال خمسة أعوام من العمل الجاد، كما وجهت الشكر لرئيس مجلس النواب وللأعضاء بمناسبة، نهاية الفصل التشريعي الثاني.

كما ناقش مجلس النواب، التعديلات المقترحة من النائب محمد عبد العزيز، والنائبة أميرة العادلي، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

فيما أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية موافقتها على مشروع القانون، وقالت: " أشكر لجنة التعليم والبحث العلمي علي جهدها المبذول للخروج بالقانون بأفضل صورة، وحذف كل ما به شبهة عدم دستورية، وأيضًا حذف ما فيه توغل على سلطات وصلاحيات مجلس النواب بالمشروع المقدم من الحكومة أثناء المناقشات.

وخلال جلسات الأسبوع وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع، شكر خاص لنواب التنسيقية على التعاون مع الوزارة في إنجاز العديد من الملفات، وقال: الشكر للتنسيقية وشبابها خرجوا معايا أماكن كثيرة جدا منها حلايب وشلاتين تضامنا مع وزارة الشباب والرياضة وتعزيز جهودها فكل الشكر والتقدير.

وأعرب وزير الشباب عن تقديره للنائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية وعضو اللجنة الأوليمبية الدولية، لدورها البارز في التنسيق بشأن تعديلات قانون الرياضة، مؤكدًا أن وجودها ساهم في تحقيق التوافق مع اللجنة الأوليمبية الدولية، حيث تم التواصل المباشر مع مسؤوليها لتوضيح تفاصيل مشروع القانون، وتم إرسال التعديلات بعد موافقة اللجنة الأوليمبية المصرية، كما أوضح الوزير أن التعديلات التزمت بالميثاق الأوليمبي فيما يخص عدد الفترات، وتم الاتفاق على أن تكون ثلاث فترات متتالية دون أثر رجعي، بما يضمن التوافق الكامل مع المعايير الدولية.

كما تم خلال الأسبوع الماضي، مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التعديلات المقترحة من النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مشروع القانون الذي ناقشه المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.. ووافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائبة نشوى الشريف بإضافة لفظ “أخصائي” إلى المسمى الوظيفي.

كما استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأشاد بأدائهم البرلماني.