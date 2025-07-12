شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: اللقاء التشاورى الثالث للقائمة الوطنية يستهدف وضع خطة الدعاية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أن اللقاء التشاوري الثالث للقائمة الوطنية من أجل مصر، يهدف إلى وضع إدارة آليات غرفة العمليات المركزية والتي ستعمل على مدار الساعة لمتابعة العملية الانتخابية، وما يخص التمثيل لكل حزب والمتابعة للمرشحين في المحافظات، إضافة إلى الخطة الدعائية للمرشحين في القائمة والتنسيق فيما يخص الفترة الراهنة بين الأحزاب المشاركة وما يتعلق بلغة الخطاب.

وأشار في تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن الترتيبات الخاصة بالدعاية الانتخابية ستراعي الشفافية والالتزام بالقواعد، كما أن لجنة الإعلام داخل التحالف الوطني ستطلق حملات توعوية تستهدف رفع نسب المشاركة، وإبراز أهمية مجلس الشيوخ كجزء فاعل في المنظومة النيابية، موضحا أن معايير اختيار مرشحي القائمة تركز على النزاهة، والكفاءة المهنية، والقدرة على تمثيل طموحات المواطن المصري بمختلف أطيافه.

وأضاف أن القائمة الوطنية من أجل مصر تمثل نموذجًا واضحًا للتوافق السياسي بين مختلف القوى الوطنية، لافتا إلى أنها تجسد بشكل عملي مخرجات الحوار الوطني الذي هدف منذ انطلاقه إلى توحيد الصفوف وتغليب المصلحة العامة.

وأشار "سليمان" إلى أن انخراط أحزاب المعارضة ضمن هذا التحالف يعكس حالة من النضج والوعي السياسي، وإدراكًا جماعيًا لحجم التحديات الإقليمية والداخلية التي تتطلب وحدة الصف الوطني.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحزب أن المشهد السياسي الحالي، بما يحمله من توافقات وتفاهمات سياسية، يعكس صورة ديمقراطية مشرفة لمصر أمام العالم، مشددا أنها تعكس قدرة الأحزاب المصرية على تجاوز الخلافات والتلاقي على أرضية وطنية مشتركة تعزز من مكانة الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا.