شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: مصر تتحرك بثبات لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن الدولة المصرية تقود تحركات دبلوماسية وإنسانية قوية في سبيل دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل على وقف إطلاق النار وعودة الهدوء إلى المنطقة، مشيرًا إلى أن الموقف المصري ثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي، ويرتكز على إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين وفقًا للقرارات الدولية.

وأضاف الشهابي أن مصر تتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الجهود التي تبذلها في مسارات التهدئة، وإرسال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، تؤكد الدور الريادي للقاهرة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض كل محاولات التهجير أو تصفية القضية.

وأشار إلى أن مصر لم تكتفِ بالدور الإنساني فقط، بل تصدت بقوة لمحاولات تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في القطاع، كما تعمل على تفعيل دور المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه المستمرة، مشيدًا بمواقف القيادة السياسية التي لم تتأثر بالضغوط، وواصلت دعمها للشعب الفلسطيني في أصعب الظروف.

وأوضح الشهابي أن القاهرة كانت ولا تزال محورًا أساسيًا في كل تحركات السلام بالمنطقة، وأن الشعب المصري يقف بالكامل خلف القيادة السياسية في دعمها غير المشروط للقضية الفلسطينية.