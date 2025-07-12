شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الإصلاح والنهضة: مصر تقود جهودًا حثيثة لإحلال السلام فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مصر تتحرك على كل المستويات من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتثبيت التهدئة، وفتح آفاق جديدة لإحلال السلام العادل والدائم، موضحًا أن القاهرة لم تتخلّ يومًا عن دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وتعمل بجدية كبيرة للحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية ومنع انهيار الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأشار عبد العزيز إلى أن الدولة المصرية أرسلت مئات الشاحنات من المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، كما دعمت جهود التنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية للوصول إلى تهدئة شاملة تضمن وقف إطلاق النار وعودة الاستقرار إلى القطاع.

وأضاف أن مصر تُدرك تمامًا أن استمرار العدوان يُهدد الأمن الإقليمي بأكمله، وهو ما يجعل تحركاتها تتسم بالحزم والتوازن، مشيرًا إلى أن القاهرة تمثل صوت العقل في المنطقة، وتسعى إلى تجنيب المدنيين ويلات الحرب، مع تأكيدها الدائم على ضرورة استئناف مفاوضات الحل السياسي وفق قرارات الشرعية الدولية.

ونوّه عبد العزيز إلى أن التحرك المصري لا يقتصر على البيانات السياسية، بل يشمل خطوات ميدانية ملموسة، وجهودًا متواصلة لمنع التهجير القسري، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستظل في قلب الأولويات المصرية.