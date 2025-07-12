أعلنت بلدية زغرتا- إهدن، في بيان، "اعتماد آلية جديدة لجمع النفايات المنزلية والتجارية، حرصا على النظافة العامة والصحة والسلامة".
وأوضحت البلدية أنه يسمح للمصطافين بوضع نفاياتهم المنزلية، داخل أكياس مقفلة بإحكام، أمام منازلهم بين الساعة السادسة والعاشرة صباحا، فيما يسمح للمطاعم بوضع نفاياتها بين الواحدة فجرا والعاشرة صباحا، لتقوم آليات البلدية بعدها بجمعها ورفعها.
وحذرت من وضع النفايات خارج هذه الأوقات، مؤكدة أن "هذه الخطة مرحلية وتهدف إلى تحسين مستوى النظافة العامة". كما دعت المواطنين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة، ووضع النفايات بطريقة نظيفة ومحكمة الإقفال، حفاظا على المنظر العام والصحة والسلامة في آن معا.
وكانت البلدية عملت أخيرا على رفع عبوات النفايات الحديدية من الأحياء والطرقات كافة، منعا لتراكم النفايات واستخدامها بطريقة عشوائية.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية زغرتا- إهدن تطلق آلية جديدة لجمع النفايات وتدعو للالتزام بالمواعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.