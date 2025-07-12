الدويهي: حرمان المغتربين من المشاركة في الانتخابات هو جريمة بحق لبنان

اشار النائب ميشال الدويهي، الى أن "هناك طبقة سياسية داخل البرلمان متواطئة مع حاكم مصرف لبنان السابق وتمتلك نفوذًا داخل الحكومة وهي التي تعرقل الإصلاحات"، لافتا الى ان "المناصفة تحمي العيش المشترك وأيّ تلاعب بها يفتح الباب أمام مشاريع خطرة على لبنان وممنوع منعًا باتًا استبدال السلاح بامتيازات سياسيّة".
واكد انه ي حديث للـLBCI، انه "من الضروري أن يُسائل المجلس النيابي الحكومة ويُبدي رأيه في قراراتها وأنا أشدّ على يد رئيس الحكومة نواف سلام"، معتبرا ان "حرمان المغتربين من المشاركة في الانتخابات هو جريمة بحق لبنان ولا علاقة له بطريقة التصويت بل هو مسألة حقوقية".
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