عبدالله: ما أصاب الجنوب من تدمير منهجي للبنى التحتية يجب أن يُواجَه بخطة إنقاذ حقيقية

شدّد مفتي صور وجبل عامل العلامة الشيخ حسن عبدالله على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه ​لبنان​، من خلال تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدّمها ​القرار 1701​، بما يُسهم في وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة، ومواكبة جهود إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى قراهم".

ودعا خلال استقباله عدداً من الوفود الروحية والأهلية في دار الإفتاء الجعفري في مدينة صور، إلى "التحلّي بالحكمة والوعي في مقاربة العلاقة مع قوات الطوارئ الدولية (​اليونيفيل​)"، مشدداً على أنّ "التنسيق الإيجابي والبنّاء مع هذه القوات، بما يحفظ سيادة لبنان ويخدم مصلحة المواطنين، هو السبيل الأمثل لحماية الجنوب وتعزيز الاستقرار، بعيدًا عن أي إساءة لقوات اليونيفيل التي تقوم بدور مهم في هذه المرحلة الدقيقة".

واعتبر أن "الجنوب اللبناني جزء لا يتجزأ من لبنان، الذي كان ولا يزال خط الدفاع الأول عن لبنان، دُفع مجددًا إلى واجهة المواجهة مع العدو الصهيوني، وتحمّل كلفة العدوان من دمار وتهجير ومعاناة إنسانية تستوجب استنفاراً وطنياً شاملاً"، داعياً الحكومة إلى "تحمّل كامل مسؤولياتها، والبدء فورًا بخطة متكاملة لإعادة الإعمار، وتأمين العودة الكريمة للنازحين إلى بلداتهم وقراهم".

واكد أنّ "ما أصاب الجنوب من تدمير منهجي للبنى التحتية والمنازل والمرافق العامة، يجب أن يُواجَه بخطة إنقاذ حقيقية، تتجاوز الحسابات الضيقة، وتعيد لهذا الوطن توازنه الإنمائي"، مشدداً على أن "الجنوب ليس منطقة حدودية مهمّشة، بل هو قلب الوطن النابض، ومدخله إلى الكرامة والسيادة".