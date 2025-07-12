اشار النائب سليم عون الى انه "تبيّن أن ما سُمّي "آلية ال​تعيينات​" ليس سوى وهمٍ تختبئ خلفه حكومة "الإصلاح والإنقاذ"، المتسلّحة بثقة 96 نائباً، لإخفاء المحاصصة والزبائنية والكيدية التي تمارسها من دون حياء، وفي ظلّ صمتٍ وسكونٍ، أو في أحسن الأحوال، قبول جميع مكوّناتها".

كانت هذه تفاصيل خبر سلبم عون: "آلية التعيينات" وهم تختبئ خلفه حكومة "الإصلاح والإنقاذ" لإخفاء المحاصصة والزبائنية والكيدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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