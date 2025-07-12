الدفاع الروسية: استهداف مؤسسات للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني في لفوف وخاركوف ولوتسك وغيرها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية "استهداف وإصابة مؤسسات للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني في لفوف وخاركوف ولوتسك والبنية التحتية لمطار عسكري بضربة جماعية نفذت الليلة الماضية".

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