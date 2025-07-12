اردوغان: التغيرات التي حصلت في سوريا والعراق ساعدتنا في التعامل مع الإرهاب

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن "شعب غزة المظلوم يتعرض للإبادة وسنقف إلى جانبهم".

وفي كلمة له، أشار إلى أن "التغيرات التي حصلت في ​سوريا​ و​العراق​ ساعدتنا في التعامل مع الإرهاب"، لافتاً إلى أنه "حاربنا الإرهاب وتقربنا من الإخوة الأكراد وأريناهم أننا نريد مصلحة البلاد ومصلحتهم".

وأوضح اردوغان أنه "في كل دول العالم التي حاربت الإرهاب لم يكن الخيار المسلح خيارها الوحيد ونحن لم نتنازل للمنظمة"، قائلاً: "بدءا من يوم أمس دخلت آفة الإرهاب التي استمرت 47 عاما مرحلة النهاية بإذن الله".