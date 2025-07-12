الشرطة الإيرانية اعلنت مقتل 3 من عناصرها باشتباك مسلح في مدينة تشابهار

أعلنت الشرطة الإيرانية "مقتل 3 من عناصرها في مدينة ​تشابهار​ جنوب شرقي البلاد، متأثرين بجراح أصيبوا بها خلال اشتباكهم مع جماعة إرهابية بالمدينة".

وأشارت الشرطة في بيان إلى "مقتل إرهابي وإصابة آخر خلال الاشتباك مع قوات الشرطة في المدينة الواقعة بمحافظة سيستان وبلوشستان في تاريخ 10 تموز".

وذكر البيان أن "الشرطة تسيطر على الوضع الأمني في المنطقة".

وقبل 3 أيام، أعلن "مقر "القدس" التابع للقوة البرية لحرس الثورة، عن مقتل واعتقال 6 إرهابيين في مدينة تشابهار على يد استخبارات الحرس"، موضحا أن الخلية "كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مكتظة، لكن تم إحباط مخططها".