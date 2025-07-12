ABC: ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات ولاية تكساس إلى 129 و166 في عداد المفقودين

افادت القناة الاخبارة ABC، عن أن "حصيلة قتلى فيضانات ولاية تكساس ارتفعت إلى 129 و166 في عداد المفقودين".

وتواصلت عمليات البحث والإنقاذ في ولاية تكساس الأميركية بعد الفيضانات العنيفة التي اجتاحت أجزاء من الولاية خلال عطلة الرابع من تموز، وشاركت حوالي 20 مروحية في البحث عن مفقودين في منطقة تستضيف العديد من المخيمات الصيفية للأطفال.

ضربت الفيضانات ولاية تكساس بعد هطول أمطار غزيرة تجاوزت 500 ملم خلال أربعة أيام، مما أدى إلى ارتفاع مفاجئ في منسوب نهر "غوادالوبي" بمقدار يتجاوز 8 أمتار خلال أقل من ساعة.

وتعدّ هذه الفيضانات واحدة من أسوأ الفيضانات المفاجئة التي تشهدها الولاية منذ عقود