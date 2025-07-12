وزير الخارجية الأوكراني: روسيا تواصل تصعيد إرهابها بإطلاق مئات المسيرات والصواريخ متسببة بمقتل وإصابة مدنيين

أشار وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا إلى أن ​روسيا​ تواصل تصعيد إرهابها بإطلاق مئات المسيرات والصواريخ متسببة بمقتل وإصابة مدنيين، لافتاً إلى تعرض مدن تشيرنيفتسي ولفيف ولوتسك الغربية لهجوم مروع وتضرر مناطق أخرى بالقصف الروسي.

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