نفّذت السلطات الإيرانية حكم ​إعدام علني​ بحق رجل دينَ باغتصاب فتاة صغيرة وقتلها. وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية بأن "عائلة الضحية وهي من مدينة بوكان شمال غربي البلاد، شاركت في المحاكمة وطالبت بالإعدام العلني". ونقل الموقع عن رئيس المحكمة العليا المحلية ناصر عتباتي قوله إن "القضية حظيت باهتمام خاص بسبب التأثير العاطفي الذي أحدثته على الرأي العام". وصدر حكم الإعدام في آذار الماضي، وأيدته المحكمة العليا للبلاد لاحقا. وأوضح عتباتي أن عملية الإعدام نفّذت علنا "بناء على طلب أسرة الضحية والمواطنين نظرا إلى التأثير العاطفي الذي خلفته القضية على المجتمع".

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الإيرانية نفذت حكم إعدام علني بحق رجل دينَ باغتصاب فتاة صغيرة وقتلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.