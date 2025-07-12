دعا المتحدث باسم السفارة ​الصين​ية في الولايات المتحدة ليو بنجيو الجانب الأميركي إلى اتباع مبدأ المنافسة العادلة، والتوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية، وتوفير بيئة نزيهة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية والأجنبية الأخرى.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول صيني يطالب أميركا بالتوقف عن تسييس القضايا التجارية والاقتصادية ضد الشركات الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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