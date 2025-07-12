سلطات الولايات المتحدة وافقت على بيع مروحيات إنقاذ قتالية ومعدات بقيمة 2,6 مليار دولار للنروج

أعلنت الولايات المتحدة "موافقتها على بيع ​مروحيات إنقاذ​ قتالية ومعدات ذات صلة بقيمة 2,6 مليار دولار للنروج"، البلد العضو في حلف شمال الأطلسي والمجاور لروسيا.

واشارت الوكالة الأميركية للتعاون الأمني الدفاعي في بيان الى أن "من شأن هذه الصفقة أن تعزّز قدرة النروج على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة قدراتها في القتال الجوي والعمليات الخاصة".

واوضحت ان "النروج ستستخدم هذه الطائرات للدفاع عن أعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي وعن حلفائها. لن تجد النروج صعوبة في دمج هذه المعدات والخدمات في قواتها المسلحة".

ووافقت وزارة الخارجية على عملية البيع، وقدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الإخطار المطلوب إلى الكونغرس الأميركي الذي ما زال يتوجب عليه المصادقة على الصفقة.