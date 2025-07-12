الأمم المتحدة حددت موعد 28 و29 تموز لمؤتمرها بشأن فلسطين

أعلن دبلوماسيون أن "مؤتمر الأمم المتحدة الذي ترعاه فرنسا والسعودية للعمل على تحقيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين تأجل إلى يومي 28 و29 تموز".
واشار ممثل رئيس الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، شارون بيرش، الى أن "مؤتمر الأمم المتحدة حول تسوية النزاع في الشرق الأوسط وآفاق الاعتراف بدولة فلسطينية سيعقد في نيويورك في الفترة من 28 إلى 30 تموز".
وكان من المقرر عقد المؤتمر في الفترة من 17 إلى 21 حزيران في نيويورك برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، إلا أنه أجل على خلفية التصعيد الذي شهدته المنطقة في حزيران، وخاصة فيما يتصل بالهجمات الإسرائيلية على إيران.
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