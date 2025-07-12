وزيرة خارجية جمهورية كوريا الشعبية اكدت حق روسيا في حماية سلامة أراضيها وسيادتها

أكدت وزيرة خارجية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تشوي سون هوي، أن بلادها تدعم حق روسيا في حماية سلامة أراضيها وسيادتها.

واشارت سون هوي خلال اجتماع مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، الى أن "الخيار الاستراتيجي وإرادة حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو الدفاع عن سياسة روسيا في حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها ودعمها دون قيد أو شرط وبشكل ثابت".

وأضافت أن بيونغ يانغ تدعم موسكو في "معارضة المؤامرات المهيمنة للإمبرياليين، واستعداد حكومة بلادنا لتنفيذ جميع بنود الحوار الدولي الجديد بجدية".

ووصل لافروف، إلى مدينة وونسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لإجراء محادثات مع نظيرته الكورية، تشيه سون هوي، وذلك في إطار الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء خارجية البلدين.