وفاة عامل اثر مداهمة إدارة الهجرة الأميركية لمزرعة قنب قانونية في كاليفورنيا

توفي عامل مزرعة متأثرا بجروح أصيب بها خلال مداهمة عناصر من وكالة الهجرة الأميركية لمزرعة قنب قانونية في كاليفورنيا نتج عنها اعتقال 200 مهاجر غير شرعي ومواجهات مع متظاهرين. وندد الرئيس دونالد ترامب بهجمات المتظاهرين من الناشطين في مجال ​حقوق المهاجرين​ على عناصر إدارة الهجرة والجمارك "آيس"، متوعدا بالقبض على "هؤلاء الأوغاد". واوضح اتحاد عمال المزارع ان "العامل توفي متأثرا بإصابات تعرض لها نتيجة لإجراءات وكالة الهجرة أمس". وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن 200 مهاجر غير شرعي ألقي القبض عليهم خلال مداهمات لمواقع لزراعة الماريجوانا في كاربينتيريا وكاماريلو الخميس، إضافة إلى إنقاذ 10 أطفال "من الاستغلال المحتمل والعمل القسري والاتجار بالبشر".

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