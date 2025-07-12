الخارجية الأميركية: نحن على علم بتقارير عن وفاة مواطن أميركي في الضفة الغربية

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية اننا "على علم بتقارير عن وفاة مواطن أميركي في الضفة الغربية"٬ لافتة الى ان "ليست لدينا أولوية أعلى من سلامة وأمن المواطنين الأميركيين في الخارج".

واوضح في تصريح للجزيرة ان "ليست لدينا أي معلومات إضافية احتراما لخصوصية الأسرة في هذه الأوقات العصيبة".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية أن "المواطن سيف الدين كامل عبد الكريم مصلط (23 عاما) توفي بعد تعرضه للضرب المبرح على يد مستوطنين إسرائيليين مساء الجمعة، في هجوم تسبب أيضا في إصابة الكثير من الأشخاص في بلدة شمال رام الله".

كما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن أقارب القتيل، وهو من تامبا بولاية فلوريدا، قولهم إنه تعرض للضرب حتى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين.