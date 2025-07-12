قوى الأمن: توقيف شخصين نفذا عمليات سرقة منتحلين صفة أمنية في عدد من مناطق جبل لبنان

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، في بيان، أنه "في ظل تزايد عمليات ال​سرقة​ والسلب التي شهدتها العديد من مناطق جبل ​لبنان​ مؤخّرًا، والتي نفذها مجهولون مسلحون ينتحلون صفة أمنية، ويقومون بدخول عدد من الفيلات ويعمدون إلى تكبيل النواطير وسرقة محتويات الغرف، كثّفت القطعات المختصة في قوى الامن الداخلي إجراءاتها لكشف هوية المتورّطين وتوقيفهم، توصّلت شعبة المعلومات، نتيجة المتابعة والتحريات الدقيقة، إلى تحديد هويّة أفراد العصابة الذين تبيّن أنهم يستخدمون سيارة من نوع “مرسيدس “300” في عملياتهم، وبينهم كل من: ع. م. (مواليد 1984، لبناني)، ن. ر. (مواليد 2003، لبناني)".

وأشارت إلى أنه "بتاريخ 2-7-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات عملية نوعية ومتزامنة أسفرت عن توقيفهما: الأول في محلة شتورا، والثاني في محلة كسارة على متن دراجة آلية تم ضبطها"، موضحة أنه "بتفتيش منزلَيهما، ضبط في منزل الأول جواز سفر، مبلغ ماليّ، وسيارة “مرسيدس300 SE” لون رصاصي المستخدمة في عمليات السلب. أما في منزل الثاني، فتم ضبط أصفاد، قارص، ودراجة آليّة نوع V150 لون أسود من دون لوحات، وقد تبيّن أن الدراجتين اللتين ضبطتا مسروقتان".

وأوضحت أنه "بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذهما بالاشتراك مع آخرين العديد من عمليات السرقة والسلب من خلال انتحالهما صفة أمنية، وذلك في مناطق مختلفة منها: حمانا، وبحمدون، وسوق الغرب، وفالوغا. واستهدفوا في عملياتهم نواطير الفيلات، حيث يدخلون المنازل مقنعين ومسلّحين، وينتحلون صفة أمنية، ويكبّلون النواطير بواسطة أربطة بلاستيكية أو أصفاد، ثم يسرقون ما توفّر من مبالغ ماليّة، مصاغًا ذهبية، هواتف خلويّة، ودراجات آلية".

وأضافت: "كما اعترف الأول بتزوير جواز سفر لاستخدامه في تنفيذ عمليّات احتياليّة وترويج عملة مزيّفة بالتعاون مع آخرين، كما استحصل على مبلغ مزيّف من أحد الأشخاص في منطقة البقاع. أما الثاني، فاعترف بتعاطي المخدّرات"، مشيرة إلى أنه "تم تسليم الدراجتين إلى أصحابها، وأُجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَيْن، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورّطين".