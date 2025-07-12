كلاس: تعيين مجلس ادارة جديد لتلفزيون لبنان نقطة مضيئة في مسيرة العهد والحكومة ووزير الإعلام

اعتبر الوزير السابق ​جورج كلاس​ أن "تعيين مجلس ادارة جديد ل​تلفزيون لبنان​، بعد ستة وعشرين عاماً من الإهمال والفراغ، هو إنجاز وطني على مستوى الاعلام الرسمي، وهو نقطة مضيئة في مسيرة العهد والحكومة ووزير الإعلام بول مرقوص، الذي نجح بإعادة الكيانية الاعلامية لتلفزيون لبنان عبر تعيين رئيس مجلس ادارة مدير عام من اصحاب الإختصاص واهل الخبرة والسيرة الاعلامية الراقية".

وأضاف: "كل التهاني لرئيسة واعضاء مجلس الادارة. ومن فخر كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية، ان تكون الرئيسة المديرة العامة الدكتورة أليسار الندّاف جعجع من اقطاب خريجات الكلية، التي رفدت الإعلام اللبناني و العربي بإعلاميات و إعلاميين أقطاب يعتز بهم لبنان".