التحقيق في تحطم الطائرة الهندية الشهر الماضي كشف عن انقطاع الوقود عن محركي الطائرة

أصدر مكتب تحقيقات حوادث الطيران في الهند تقريرا أوليا بشأن ​تحطم طائرة​ تابعة لشركة "إير إنديا" وقع في شهر حزيران 2025، مشيرا إلى احتمال وجود مشكلة في تزويد المحركات بالوقود.

وكانت الطائرة المتجهة إلى لندن، قد أقلعت بالكاد من مدرج مطار أحمد آباد قبل أن تسقط أرضا. وأسفر الحادث عن وفاة جميع الركاب الذين كانوا على متنها وعددهم 260، باستثناء راكب واحد نجا من الموت.

وبحسب التقرير الذي حصلت عليه شبكة "سي إن إن" فإن إمدادات وقود المحرك انقطعت قبل تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية.

وأشار التقرير إلى أن "مفاتيح التحكم في الوقود بقمرة قيادة طائرة بوينغ 787 دريملاينر انقلبت، مما أدى إلى حرمان المحركات من الوقود".