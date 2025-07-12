لافروف وصف العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية بأنها أخوّة لا تُقهر

اشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الى ان "مشاركة جنود من الجيش الشعبي الكوري في تحرير مقاطعة كورسك الروسية تمثل دليلاً عمليًا على عمق ​الشراكة الاستراتيجية​ بين ​روسيا وكوريا الديمقراطية​"، واصفًا العلاقات بين البلدين بأنها "أخوّة لا تُقهر".

ولفت خلال لقائه مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية، تشوي سون هوي، في مدينة وونسان، الى ان "خلال الجولة الأولى من محادثاتنا الاستراتيجية، وصفتِ الاتفاق الاستراتيجي الجديد بين بلدينا بأنه أساس متين لأخوّة قتالية لا تُقهر. وقد جاءت مشاركتكم البطولية في معارك منطقة كورسك لتؤكد بشكل ملموس ما عبّرتم عنه، حيث قاتل جنود الجيش الشعبي الكوري إلى جانب المقاتلين الروس، ودفعوا دماءهم بل وحياتهم من أجل تحرير المنطقة من النازيين الأوكرانيين".

ويأتي اللقاء ضمن الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين وزارتي خارجية البلدين، وسط تقارب لافت في ​العلاقات السياسية والعسكرية​ بين موسكو وبيونغ يانغ.