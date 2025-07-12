باراك: "قسد" تشعر أن على واشنطن التزاما تجاهها لكننا لسنا ملزمين إذا لم يكونوا منطقيين

أشار المبعوث الأميركي إلى ​سوريا​ توم باراك، الى أن "قسد تشعر أن على واشنطن التزاما تجاهها لكننا لسنا ملزمين إذا لم يكونوا منطقيين، والاعتقاد أننا ندين لقسد لكونها شريكا لا يعني دينا بتشكيل حكومة مستقلة داخل حكومة".

ولفت براك، الى أن "ترامب كان شجاعا بمنح سوريا فرصة وما حدث منذ تدخل الغرب وسايكس بيكو لم يكن جيدا".