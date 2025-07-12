"أسوشيتد برس": هجوم إيران على قاعدة العديد أصاب القبة الجيوديسية التي تُستخدم للاتصالات الأميركية الآمنة

أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بحسب صور الأقمار الصناعية، بأنّ "الهجوم ال​إيران​ي على ​قاعدة العديد​ الأميركية أصاب قبة جيوديسية تحتوي على معدات يستخدمها الأميركيون في الاتصالات الآمنة".

وأوضحت أنّ "الجيش الأميركي و​قطر​ لم يقوما بالرد على طلبات التعليق بشأن الأضرار، التي لم يتم الاعتراف بها علنًا حتى الآن".

وجاء الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية الواقعة خارج الدوحة، في 23 حزيران كرد على القصف الأميركي لثلاثة مواقع نووية في إيران هي فوردو ونطنز وأصفهان، وذلك خلال الحرب ال​إسرائيل​ية على إيران.

وبسحب وكالة "أسوشيتد برس"، فقد أظهر صور الأقمار الصناعية من شركة "بلانيت لابس بي سي" القبة الجيوديسية في قاعدة العديد الجوية في صباح 23 حزيران، قبل ساعات قليلة من الهجوم وتُظهر الصور التي تم التقاطها في 25 حزيران وكل يوم بعدها أن القبة اختفت، مع ظهور بعض الأضرار على مبنى قريب.

وبحسب الوكالة، فمن الممكن أن يكون جزء أو شيء آخر قد أصاب القبة، ولكن بالنظر إلى تدمير القبة، من المحتمل أن الهجوم كان من تنفيذ إيران.