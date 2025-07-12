انتخب المجمع العام الانتخابيّ الـ91 المنعقد في دير المخلّص، الهيئة القانونيّة الجديدة للرهبانيّة المخلّصيّة، المكوّن من:
- الأرشمندريت أنطوان رزق، رئيسًا عامًا
- الأب جورج عبود، مدبرًا عامًا أولًا ونائبًا عامًا
- الأب يوسف نصر، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية مدبرًا عامًا ثانيًا
- الأب أغابيوس أبو سعدى، مدبرًا عامًا ثالثًا
- الأب جيلبير وردي، مدبرًا عامًا رابعًا.
كانت هذه تفاصيل خبر انتخاب الهيئة القانونيّة الجديدة للرهبانيّة المخلّصيّة وأنطوان رزق رئيسًا عامًا للهيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.