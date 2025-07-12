انتخاب الهيئة القانونيّة الجديدة للرهبانيّة المخلّصيّة وأنطوان رزق رئيسًا عامًا للهيئة

انتخب المجمع العام الانتخابيّ الـ91 المنعقد في دير المخلّص، الهيئة القانونيّة الجديدة للرهبانيّة المخلّصيّة، المكوّن من:

- الأرشمندريت أنطوان رزق، رئيسًا عامًا

- الأب جورج عبود، مدبرًا عامًا أولًا ونائبًا عامًا

- الأب يوسف نصر، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية مدبرًا عامًا ثانيًا

- الأب أغابيوس أبو سعدى، مدبرًا عامًا ثالثًا

- الأب جيلبير وردي، مدبرًا عامًا رابعًا.