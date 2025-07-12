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ننشر قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة الفيوم

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القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

الجمعة، 11 يوليو 2025 10:50 م

نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، عن دائرة محافظة الفيوم والبالغ عددهم 9 مترشحين والمعلقة بمحكمة الفيوم الابتدائية.

في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاق الدستوري، تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن نشر الكشوف المبدئية لأسماء 9 مترشحين علي النظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ  2025 ورموزهم، عن دائرة محافظة الفيوم وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر قانونًا.

وتُؤكد الهيئة التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وحرصها على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين فى الترشح.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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