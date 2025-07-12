شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن": نستعد بخطة دعائية وتنظيمية شاملة لدعم مرشحينا فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

قال عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن الحزب بدأ استعداداته المكثفة لانطلاق فترة الدعاية القانونية لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك فور الانتهاء من فترة التظلمات وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين.

وأوضح هلال في تصريح لـ"الخليج 365 " أن "مستقبل وطن" يعمل وفق محورين متوازيين، الأول يخص الدعاية للقائمة الوطنية من أجل مصر، منوها بأنه تم الاتفاق في هذا الإطار على تشكيل لجنة إعلامية مشتركة، في ضوء نتائج الاجتماع التنسيقي الثاني بين الأطراف المشاركة بالقائمة.

أما المحور الثاني، فيتعلق بالمقاعد الفردية، حيث أكد أن الحزب يمتلك بنية تنظيمية قوية منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، ما يُمكّنه من دعم مرشحيه والترويج لرؤية الحزب وبرنامجه الانتخابي، باستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة.

وأضاف "هلال" أن الحزب عقد سلسلة من الاجتماعات التنظيمية خلال الفترة الماضية، سواء على المستوى المركزي أو داخل الأمانات بالمحافظات، مشيرًا إلى اجتماعات عُقدت مع أمناء المحافظات والتنظيم، وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، نظرًا لدورهم المهم في دوائرهم خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى تكليف أمانات المحافظات بعقد اجتماعات تنظيمية موسعة تشمل كل الوحدات الحزبية بالمراكز والقرى، بهدف التأكد من جاهزية الهيكل التنظيمي، مضيفًا أن الكوادر التنظيمية للحزب تمتلك خبرات تراكمية في إدارة الحملات الانتخابية.

وأكد الأمين العام المساعد أن حزب مستقبل وطن يخوض الانتخابات بـ44 مرشحًا ضمن القائمة الوطنية، ويتنافس على كل مقاعد الفردي على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن الكلمة الفاصلة ستكون في يد الناخب المصري، الذي يملك القرار في توجيه صوته لمن يرى فيه الأحق بالتمثيل.