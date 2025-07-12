شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني تنظم معارض ملابس وأثاث بعدة محافظات والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهودها المتواصلة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، نظمت جمعية الأورمان – عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي – عددًا من المعارض الاجتماعية لتوزيع الملابس والأثاث والأجهزة الكهربائية في عدة محافظات، استفاد منها أكثر من 2100 مواطن، وذلك ضمن استراتيجية مؤسسات التحالف الوطني الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للأسر الأول بالرعاية.

ففي محافظة الغربية، نظمت الجمعية معرضًا لتوزيع الملابس في مركز وقرى: محلة أبوعلي، الشعبية، عزبة بطينة، عزبة تومة، ومنشية مبارك، وبلغ عدد المستفيدين نحو 550 مواطنًا.

كما أقيم معرض مماثل بمحافظة المنوفية في مركز أشمون، شمل قرى سنتريس، القناطرين، عزبة الرافعى، عزبة خلف الله، وعزبة التونسى، واستفاد منها 520 مواطنًا.

وفي محافظة كفر الشيخ، أطلقت الجمعية معرضًا متكاملًا للأثاث والأجهزة الكهربائية استفاد منه 576 مواطنًا من قرى الخاشعة 65، الخاشعة 61، قلينى، زوبع، الثمانين، حامول العرب، شلوبه، وحامول السعيد.

أما في محافظة الشرقية، فقد نظّمت الجمعية معرضًا للملابس بمشاركة واسعة من الأهالي في قرية الصوفية، قرية قصاصين الأزهار، ومدينة أولاد صقر، واستفاد منه 510 مواطنين.

وتؤكد جمعية الأورمان استمرارها في تقديم خدماتها الاجتماعية في مختلف المحافظات، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتحقيق التكافل المجتمعي والوصول إلى أكبر عدد من المستحقين في جميع أنحاء الجمهورية.

جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني تنظم معارض ملابس

جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني تنظم معارض ملابس

جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني تنظم معارض ملابس

جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني تنظم معارض ملابس