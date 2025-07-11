قتلى في روسيا جراء هجمات بطائرات مسيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في روسيا في هجمات ليلية بطائرات مسيّرة فيما تستمر الأزمة الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022.

وأسفرت الهجمات الليلية عن مقتل شخص في منطقة ليبيتسك في روسيا حيث أعلن الجيش إسقاط أكثر من مئة مسيّرة ليل الخميس الجمعة.

وكتب إيغور أرتامونوف حاكم منطقة ليبيتسك الواقعة في غرب روسيا، تطبيق على تلغرام "هذه الليلة، سقطت مسيّرة على أرض تابعة لمنشآت زراعية في منطقة خليفينسكي" الواقعة على مسافة نحو 500 كيلومتر جنوب موسكو، ما تسبّب في اندلاع حريق "أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر".

كما قتل شخص في "تولا" بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، إثر هجمات المسيّرات. وقضى شخص ثالث في قصف مدفعي على منطقة بلغورود الحدودية، وفق السلطات المحلية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، على تلغرام، أن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 155 مسيّرة"، مضيفة أن 53 من هذه الطائرات من دون طيّار أسقطت في منطقة كورسك المحاذية لأوكرانيا.

كما قضى مدنيّان، الخميس، في منطقة بلغورود وآخر في كورسك إثر هجمات، وفق ما أفادت السلطات المحلية.