القناة 12 الإسرائيلية: لا تقدم في محادثات الدوحة آخر 24 ساعة بسبب خرائط انسحاب الجيش الإسرائيلي

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "مسؤولين مطلعين على محادثات الدوحة قالوا إنه لا تقدم في آخر 24 ساعة في المفاوضات بسبب خرائط انسحاب الجيش الإسرائيلي".

في وقت سابق، كشفت مصادر قناة "الجزيرة"، أنّ "خريطة إعادة التموضع التي عرضها الوفد الإسرائيلي في المفاوضات تُبقي كل مدينة رفح تحت الاحتلال"، مشيرة إلى أنّ "خريطة إعادة التموضع الإسرائيلية تقضم 40% من مساحة قطاع ​​غزة​​".

ولفتت إلى أنّ "الخريطة تمهّد لتطبيق خطة التهجير بجعل رفح منطقة تركيز للنازحين لتهجيرهم لمصر أو عبر البحر"، مضيفة "الخريطة تأخذ من قطاع غزة مسافة عميقة على طول حدود قطاع غزة تصل في بعض المناطق لـ3 كيلومترات".

وأكّدت المصادر أنّ "خريطة إعادة التموضع تضم أجزاء واسعة من مدينة بيت لاهيا وقرية أم النصر ومعظم بيت حانون وكل خزاعة"، كما أنّ "خريطة إعادة التموضع الإسرائيلية تقترب من شارع السكة في مناطق التفاح والشجاعية والزيتون وتصل إلى قرب شارع صلاح الدين في دير البلح والقرارة".