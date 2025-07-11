تدابير سير على طريق المطار القديم – المسلك الشرقي بسبب أعمال تعبيد وتأهيل

أعلنت المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمـن الدّاخلـي، أنه "ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تأهيل وتعبيد طريق المطار القديم / المسلك الشرقي، بدءًا من جسر الكوكودي وصولًا إلى “تحويلة الزيتونة” مقابل غولدن بلازا، وذلك يومَي السبت والأحد تاريخ 12 و13-07-2025، اعتبارًا من السّاعة 4:00 فجرًا ولغاية السّاعة 16:00 من كل يوم".

وذكرت أنه "ستؤدي هذه الأعمال إلى تضييق الطّريق، وحصر السير القادم من مطار رفيق الحريري الدولي باتّجاه بيروت على مسربٍ واحد".

وطلبت من "المواطنين أخذ العلم، وتجنّب سلوك الطّريق المذكور إلّا في حالات الضّرورة، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام".