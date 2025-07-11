أفادت قناة "الجديد"، بأنّ "​مجلس الوزراء​ قرّر الإبقاء على ​وسيم منصوري​ و​سليم شاهين​ نائبَين لحاكم ​مصرف لبنان​"، ​كريم سعيد​. كما كشفت عن "تعيين مكرم بو نصار وكابي شينوزيان نائبَين آخرَين لحاكم مصرف لبنان". ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه جلسة مجلس الوزراء.

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء أبقى على منصوري وشاهين نائبَين لحاكم مصرف لبنان وعيَّن نائبَين آخرَين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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