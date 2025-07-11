مجلس الوزراء يعيّن أليسار ندّاف جعجع مديرة عامة لتلفزيون لبنان

أفادت قناة "الجديد"، بأن "مجلس الوزراء عيّن أليسار ندّاف مديرة عامة ل​تلفزيون لبنان​". كما عين مجلس الوزراء اعضاء مجلس الادارة وهم: جنان وجدي ملاط، محمد نمر، شارل رزق الله سابا، علي ابراهيم قاسم وريما هاني خداج.

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