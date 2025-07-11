الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة جندي في غزة: اغتلنا 6 عناصر بارزين من وحدة الكوماندوز البحري لحماس

أقرّ ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان، بإصابة قائد دبابة من الكتيبة 82 بإصابة خطرة خلال القتال شمال قطاع ​غزة​.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه تم اغتيال 6 عناصر بارزين من وحدة الكوماندوز البحري التابعة لحماس.

وقال "شاركت في العمليات قوات من سلاح البحرية، والاستخبارات العسكرية، وجهاز الشاباك، وقيادة المنطقة الجنوبية"، مشيرًا إلى أنّ "الجهود مستمرة لاستهداف القدرات البحرية لحماس، بما يشمل تدمير قطع بحرية، ومخازن أسلحة، ووسائل قتالية أخرى".

ويأتي ذلك في وقت تكثّف فيه الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي في غزة وتوقع فيهم الخسائر مع استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع والمجازر اليومية بحق الفلسطينيين.

هذا، وتستمر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، في حين لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ في واشنطن حيث ناقش مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ خلال الزيارة مسألة الهدنة وإطلاق سراح الأسرى.