ترامب يزور تكساس بعد الفيضانات القاتلة

ابوظبي - سيف اليزيد - يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة ولاية تكساس التي اجتاحتها فيوسط انتقادات لطريقة تعامل الحكومة والسلطات المحلية مع الكارثة.

وسيلتقي الرئيس الجمهوري وزوجته ميلانيا عناصر إنقاذ ومسؤولين محليين في منطقة هيل كانتري في وسط تكساس، بعد أسبوع على الفياضات التي تسببت بجرف منازل وأشجار وسيارات وسكان.

ومن المقرر أن يصلا إلى كيرفيل، المدينة الواقعة في مقاطعة كير الأكثر تضرراً حيث قتل ما لا يقل عن 96 شخصا.

وقال ترامب لصحافيين عندما سئل الأحد عن زيارة المناطق المتضررة "كنت لأفعل ذلك اليوم، لو لم نكن عائقا في طريقهم".

ودخلت عمليات البحث عن أكثر من 170 شخصا مفقودا من بينهم خمس فتيات كن في مخيّم صيفي، يومها الثامن فيما تقوم فرق الإنقاذ بتمشيط أكوام الحطام والطين.

لكن مع عدم الإبلاغ عن أي عملية إنقاذ أشخاص هذا الأسبوع، تزايدت المخاوف من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى.

والخميس، دافعت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم عن الاستجابة الفورية للكارثة وقالت إنها كانت "سريعة وفعالة".

لكنها قالت في وقت سابق إن ترامب يريد "تحديث تكنولوجيات" نظام التحذير من كوارث الطقس "القديم".