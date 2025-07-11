جابر: مستحقات الفيول العراقي متوافرة والوزارة بصدد دراسات لتحسين أوضاع القطاع العام

عرض وزير المالية ياسين جابر لزيارة الوفد الوزاري اللبناني المرتقبة الى العراق مع القائم بأعمال السفارة العراقية في بيروت محمد رضا الحسيني والتي ستتناول الى ​العلاقات الثنائية​ وموضوع تأمين الفيول، حاجة كهرباء لبنان، عددا من المشاريع الحيوية.

ولفت جابر، الى أن "البحث تركز على أن يكون برنامج الزيارة المرتقبة الى العراق والتي كانت مقررة الشهر الفائت وتم إرجاؤها، عمليا ومنتجا، وان أبرز المواضيع المطروحة للتنفيذ توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين لبنان والعراق، واستكمال اجراءات امداد خط النفط العراقي الى طرابلس شمال لبنان، وكابل الاتصالات".

وأشار الى أنه "بالنسبة لمستحقات العراق المالية من الدولة اللبنانية، فهي باتت متوافرة واننا ننتظر أن ينهي المصرف المركزي العراقي تفعيل المنصة المرتبطة بجهوزية توريد هذه الاموال والتي من شأنها أن تسهل ايضا على رجال الأعمال والمواطنين العراقيين الاستفادة منها، إضافة الى تسهيل اجراءات عملية انتقال وسفر اللبنانيين والعراقيين ما بين البلدين".

كذلك التقى جابر عددا من المديرين العامين في الوزارات والمؤسسات العامة عرض له أوضاع العاملين في القطاع العام وإمكانية تحسين رواتبهم لمواجهة الظروف الصعبة.

وأكد أن "وزارة المالية بصدد إعداد الدراسات المتعلقة ب​تحسين أوضاع القطاع العام​، وأن وزارة المالية مدركة لكل ما يحيط به والمرتبط بالنظرة الشاملة الى القطاع العام برمته باعتباره الاداة التنفيذية للدولة".

وشدد على "أن تكون المعالجة من خلال سلسلة عادلة للرتب والرواتب، والتي تسببت الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان في إبطاء زخم خطوات المعالجة التي كانت تعد بهذا الشأن".