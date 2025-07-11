تقي الدين: الشعب اللبناني بكل مكوناته ينتظر تطبيق القانون ومحاسبة الفاسدين

أشار رئيس حزب "الوفاق الوطني" بلال تقي الدين، الى أن "الشعب اللبناني بكل مكوناته ينتظر تطبيق القانون ومحاسبة الفاسدين ، هذا الانتظار يعكس رغبة عميقة في تحقيق العدالة و​مكافحة الفساد​ المستشري في مختلف القطاعات ، ويتجلى ذلك في الدعوات المتكررة لإجراء إصلاحات شاملة ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد".

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