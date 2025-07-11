"القسام" عن الجندي الإسرائيلي الذي قُتل أثناء محاولة أسره: مصير الجندي التالي سيكون أفضل كأسير لدينا

أشارت كتائب "القسام"، في منشور، إلى أنّ حظ الجندي الإسرائيلي أبراهام أزولاي الذي قتل أثناء أسره "سيئ وقريبًا سيكون مصير الجندي التالي أفضل كأسير جديد لدينا".

وأمس، نشرت ​كتائب القسام​ الجناج العسكري لحركة ​حماس​، مشاهد توثّق تنفيذ إغارة على تجمع لجنود وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين، بالإضافة إلى محاولة أسر أحد الجنود خلال العملية.

وسبق وأن أشارت "القسام" إلى أنّ الظروف الميدانية لم تسمح بأسر الجندي.