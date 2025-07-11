"النشرة": نجاة مواطن جراء استهداف دراجته النارية من قبل مسيّرة إسرائيلية في أطراف ياطر

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "نجاة مواطن جراء استهداف دراجته النارية من قبل مسيّرة إسرائيلية في طيرهرما في أطراف ​ياطر​".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​​​ على ​​​​لبنان​​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.