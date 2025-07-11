باراك: أميركا ليست في عجلة من أمرها بشأن سحب قواتها بشكل كامل من سوريا

أشار المبعوث الأميركي إلى ​سوريا​ ​توماس باراك​، إلى "أنني لا أعتقد أن هناك تقدمًا في المحادثات بين الحكومة السورية المركزية والأكراد".

وأوضح، في تصريح لوكالة أسوشيتد برس، أنّ "​أميركا​ تثق ثقة كاملة في الحكومة السورية وجيشها الجديد"، مضيفًا "قوات سوريا الديمقراطية كانت شريكا هاما في الحرب ضد تنظيم الدولة".

وقال باراك: "نريد التأكد من حصول قوات سوريا الديمقراطية على فرصة محترمة للاندماج بالحكومة"، في حين أكّد أنّ "واشنطن ليست في عجلة من أمرها بشأن سحب قواتها بشكل كامل من سوريا".