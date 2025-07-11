باراك: أميركا ليست في عجلة من أمرها بشأن سحب قواتها بشكل كامل من سوريا

أشار المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، إلى "أنني لا أعتقد أن هناك تقدمًا في المحادثات بين الحكومة السورية المركزية والأكراد".
وأوضح، في تصريح لوكالة أسوشيتد برس، أنّ "أميركا تثق ثقة كاملة في الحكومة السورية وجيشها الجديد"، مضيفًا "قوات سوريا الديمقراطية كانت شريكا هاما في الحرب ضد تنظيم الدولة".
وقال باراك: "نريد التأكد من حصول قوات سوريا الديمقراطية على فرصة محترمة للاندماج بالحكومة"، في حين أكّد أنّ "واشنطن ليست في عجلة من أمرها بشأن سحب قواتها بشكل كامل من سوريا".
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