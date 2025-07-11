شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يختتم مبادرة "طمنى" فى القليوبية لدعم طلاب الثانوية العامة نفسيًا ومعنويًا والان مع تفاصيل الخبر

اختتم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية، فعاليات مبادرة "طمني" وسط أجواء إيجابية ملؤها الدعم والتشجيع لطلاب الثانوية العامة في أيامهم الدراسية الحاسمة.

وشهد اليوم الختامي للمبادرة توزيع هدايا رمزية ورسائل تحفيزية على الطلاب، في حضور لافت للمتطوعين الشباب الذين حرصوا على تقديم الدعم النفسي والمعنوي بطريقة مبتكرة، تعكس روح المبادرة وأهدافها النبيلة.

وتضمنت الفعاليات توزيع أكياس المبادرة التي احتوت على أدوات مساعدة للطلاب ورسائل طمأنة مكتوبة بعناية لبث روح الطمأنينة والثقة، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من الطلاب والمارة.

وأعرب فريق العمل عن سعادتهم بردود الفعل الإيجابية التي حصدتها المبادرة، مؤكدين التزامهم بالاستمرار في دعم الفئات المختلفة بالمجتمع، وخاصة فئة الطلاب، وذلك في إطار مظلة التحالف الوطني الذي يواصل جهوده في تمكين الشباب وتعزيز العملية التعليمية.

وأكد القائمون على المبادرة أن "طمني" لم تكن مجرد حملة، بل كانت بمثابة رسالة دعم إنساني لكل طالب يحتاج إلى كلمة طيبة تخفف من ضغوط المرحلة، وتمنحه دافعًا للاستمرار.

التحالف الوطني يختتم مبادرة "طمني" في القليوبية

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التحالف الوطني يختتم مبادرة "طمني" في القليوبية

التحالف الوطني يختتم مبادرة "طمني" في القليوبية

التحالف الوطني يختتم مبادرة "طمني" في القليوبية