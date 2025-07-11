مستشفى "أوتيل ديو" أعلن اجراء ثلاث عمليات قلب دقيقة بتقنية شق صدري طفيف التوغّل: نقلة نوعية في راحة المريض

أفاد مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس"، في بيان ب"خطوة جديدة لقسم ​جراحة القلب​ في المستشفى من خلال إجراء ثلاث عمليات لاستبدال الصمام ثلاثي الشرفات باستخدام تقنية شقّ صدري طفيف التوغّل بالفيديو (​mini​-thoracotomie ) ، وذلك بمشاركة كل من الدكتور أمين فقاني والدكتور فيكتور جبارة.

وتتيح هذه التقنية الوصول إلى القلب من دون جراحة عظام في الصدر، مما يساهم في تقليل الألم والنزيف، ويُسرّع التعافي، كما أنها لا تترك إلا ندبة صغيرة.

هذا النوع من العمليات الجراحية يُعدّ نقلة نوعية في راحة المريض، مع المحافظة على مستوى عالٍ من السلامة والفعالية، يوازي الجراحة التقليدية.