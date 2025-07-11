كنعان: الوظيفة الإقليمية والداخلية للسلاح انتفت وأتى الوقت لاخضاع السلاح وقرار الحرب والسلم للدولة

أشار النائب إبراهيم كنعان، الى أن "تموضعي السياسي يأتي وفقاً لأدائي الذي يرتبط بقناعاتي ومبادئي التي لم تتبدّل لا قبل ولا بعد تجربتي الحزبية. والتزامي كان ولا يزال بمشروع السيادة والإصلاح والنهج الثائر على التقليد والارتهان للخارج "وشوف الريس شو بدو".

ولفت كنعان، في حديث للـ"mtv"، الى أن "الوظيفة الإقليمية والداخلية للسلاح انتفت وأتى الوقت لاخضاع السلاح وقرار الحرب والسلم للدولة وأن نؤمن بأن المصلحة اللبنانية هي بالحياد الذي يتطلب الايمان بمشروع الدولة القوية وامكاناتها الاقتصادية والاجتماعية".

وذكر أنه "بناء على طلبه، التقيت بالمبعوث الأميركي توم برّاك وفريق عمله في السفارة الأميركية وبحثنا بالإصلاحات البنيوية اللازمة والتي تتطلّب احترام القوانين وتنفيذها وهي مسألة مرتبط بال​سياسة​ وسلطة قضائية تحاسب وسيادة الدولة على كامل أراضيها".

وقال "مصلحتنا تقوية دولتنا وأن نكون جميعاً جزءاً منها وعندما نؤمن بذلك نصل لحل يرضي الجميع. فلا أحد يريد الحرب بعد اليوم ولبنان لا يتحمّلها، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية أكثر من مرة. لذلك نحتاج للالتفاف حول جيشنا ومؤسساتنا ورئيس الدولة وحكومتنا وان كانت هناك انتقادات أحياناً لبعض ما تقوم به".