النشرة: محلقة إسرائيلية استهدفت عمالًا يروون حقل أفوكادو قرب عند مدخل الضهيرة

افاد مراسل 'النشرة' في الجنوب أن "​طائرة استطلاع​ إسرائيلية استهدفت عمّالًا كانوا يروون حقل أفوكادو، وذلك أثناء وجودهم بمواكبة من الجيش اللبناني، قبالة موقع اليونيفيل عند مدخل الضهيرة الغربي".

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